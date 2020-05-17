Spotify ve Safari Yeniden Birlikte: Apple Keçi İnadından Vazgeçti Uzun bir süredir birlikte kullanılamayan Spotify ve Safari ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Uzun bir süredir birlikte kullanılamayan Spotify ve Safari ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dünyanın en büyük müzik platformlarından olan Spotify, Safari ile yeniden partner oluyor. İşte merak ettiğiniz bütün detaylar.

Müzik platformları denilince akla ilk gelen şirketler Spotify ve Apple oluyor. Her ne kadar Google tarafından geliştirilen YouTube Music önemli bir oyuncu olsa bile, yine de bu ikili karşısında pek tutunamıyor. Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Apple ile müzik dünyasının devi olarak bilinen Spotify bir süredir kavgalıydı. Buzlar erimeye başlıyor gibi görünüyor.

Spotify ve Safari inatlaşması sonunda bitirildi

Apple tarafından alınan ani bir karar ile birlikte, Safari büyük müzik platformu olan Spotify'i desteklemeye başladı. İlk etapta böyle bir teklifin Spotify tarafından gitmiş olma ihtimali de bulunuyor. Şu anda müzik platformu üzerinden Safari desteğini görebilirsiniz.

Apple şirketinin tarayıcısı olan Safari, bir süredir Spotify girişlerine İzin vermiyordu. İnternet tarayıcısı olarak Safari'yi kullanıp Spotify platformuna girmek istediğinizde, karşınıza uygulamaya gitmeniz gerektiği ile ilgili bir yazı çıkıyordu. Bu nedenle birçok Apple kullanıcısı, müzik platformunu uygulama üzerinden kullanmak zorunda kalıyordu.

Yeni ortaya çıkan bir detaya göre, Safari üzerinden Spotify platformuna giriş yapmak mümkün. Ayrıca bir olumlu hamle daha geldi. İsteyen kullanıcılar, platformun Kids uygulaması için de Safari üzerinden giriş yapabilecek. Böylece Spotify platformu, bütün uygulama araçlarıyla kendisini Apple internet tarayıcısına açıyor diyebiliriz.