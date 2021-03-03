Spotify ücretli mi? Spotify nedir?

13 senedir hayatımızda olan Spotify yaygın olarak kullanılan online müzik platformudur. Birçok kişinin kullandığı bu müzik platformu için bir bedel ödüyor muyuz? sorusu merak edilenler arasında yerini aldı. Milyonlarca kişinin kullandığı Spotify ücretli mi Spotify nedir? İşte cevapları!

13 senedir hayatımızda olan Spotify yaygın olarak kullanılan online müzik platformudur. Birçok kişinin kullandığı bu müzik platformu için bir bedel ödüyor muyuz? sorusu merak edilenler arasında yerini aldı. Milyonlarca kişinin kullandığı Spotify ücretli mi Spotify nedir? İşte cevapları!

SPOTİFY ÜCRETLİ Mİ?

Spotify ücretli mi? Sorusuna vereceğimiz cevap hem evet hem de hayır. Kısaca söylemek gerekirse Spotify'ı iki şekilde de kullanabiliriz. Fakat aralarında bazı farklar var. Ücretsiz olarak kullanmak isterseniz, karşınıza bazı kısıtlamalar çıkacak. Bu kısıtlamalar şöyle;

- İstediğiniz parçayı dinleyemezsiniz.

- Şarkılar sırasıyla değil, karışık bir şekilde çalar. Dolayısıyla istemediğiniz şarkıları da dinlemek zorunda kalırsınız.

- Müzik dinlerden araya reklamlar girer ve onları da dinlemek zorunda kalırsınız.

- İnternetiniz olmadığı zaman şarkı dinleyemezsiniz.

Eğer ücretli olarak kullanırsanız;

- Yukarıda bahsedilen hiçbir kısıtlama olmayacak

- İnternetiniz varken kaydettiğiniz şarkıları çevirim dışı (internetsiz) ortamlarda da dinleyebilirsiniz.

- Spotify, 2021 aylık güncel ücreti 17.99 liradır.

SPOTİFY NEDİR?

Spotify İsveç merkezli bir müzik veri akışı ve podcast servisi olup aralarında Sony, EMI, Warner Müzik Grubu, The Orchard ve Universal'in de bulunduğu bir dizi seçkin bağımsız plak şirketlerinden seçilmiş müziklerin sınırsızca dinlenmesine izin veren, aylık abonelik sistemiyle çalışan bir dijital müzik platformudur. Sistem Windows, Mac OS X, iOS, Linux işletim sistemlerini kullanan bilgisayarların yanı sıra taşınabilir aygıtlardan Android, Symbian, Windows Mobile, S60 ve webOS işletim sistemlerini kullanan aygıtlar üzerinden erişilebilir.

Müziklere sanatçı, albüm, plak şirketi, tür ya da çalma listesinin yanı sıra doğrudan arama ile erişilebilir. Masaüstü istemcilerinde dinleyiciler, uygulama üzerinde bulunan bağlantı aracılığı ile dinledikleri müziği ortak satıcılar üzerinden satın alabilirler. Ekim 2008'de İsveçli bir şirket olan "Spotify AB" tarafından yayımlanan servisin 15 Eylül 2010 itibariyle 1 milyonu aylık abone olmak üzere10 milyon kullanıcısı vardır. Kullanıcılar ister görsel ve radyo tarzındaki reklamlarla desteklenen ücretsiz bir hesap açabilir, isterlerse ödemeli abonelik satın alarak daha yüksek ses kalitesi, çevrimdışı dinleme, ve istediği şarkıyı çalabilme gibi özelliklere sahip olabilirler.

Spotify'a birçok ülkeden erişilebilmektedir. Ekim 2020 itibariyle, platformun 144 milyon ücretli abone dahil 320 milyon aylık etkin kullanıcısı var. Ücretli abonelikler sadece bazı ülkelerde kredi/ hesap kartı ya da PayPal hesabı bulunan kullanıcılar tarafından kullanılabilmektedir.