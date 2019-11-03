Spotify Türkiye fiyatları yüzde 28 zamlandı, Ocak'tan Geçerli Olacak!

03.11.2019 03:07

Spotify Türkiye Fiyatlarına Zam Yaptı, İşte Yeni Fiyatlar!

Dijital müzik uygulaması, düşen dolar kurlarına rağmen yüzde 28 gibi yüksek bir zam yaptı. Öğrenci paketinden Premium ve aile paketlerine kadar tüm paketler zamlandı.



Spotify'ın yeni abonelik fiyatları

Dijital müzik platformu Spotify Türkiye'deki abonelik ücretlerini artırdı. Buna göre Spotify'ın reklamsız müzik dinlemek için en çok tercih edilen abonelik paketi olan Spotify Premium'un aylık ücreti 13.99 TL'den 17.99 TL'ye çıktı.



Birden fazla kullanıcıya erişim hakkı veren Spotify Aile için Premium'un aylık abonelik ücreti de 20.99 TL'den 26.99 TL'ye çıkartıldı.



İsveç merkezli dijital müzik platformunun öğrencilere yönelik olarak sunduğu Spotify Öğrenci'nin aylık ücreti de 6.99 TL'den 8.99 TL'ye yükseltildi.



Böylece Türkiye'de Spotify'ı kullanmanın aylık bedeli yüzde 28.6 zamlanmış oldu.



Abonelerine e-posta ile bildirdi!

Spotify'ın kullanıcılara e-posta yoluyla yaptığı ve "Bu sana en iyi müzik hizmetini vermeye devam etmemize yardımcı olacak" ifadeleriyle duyurduğu yeni ücretler, Ocak 2020 itibariyle uygulamaya alınacak.



Premium'a ilk kez abone olanlara sunulan üç aylık ücretsiz deneme süresi uygulamasına da devam edilecek.



Yeni Fiyatlar OCAK 2020'den geçerli olacak!

Kaynak: Teknotalk.com