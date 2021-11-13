Spotify, Sesli Kitap Sektörüne Adım Atıyor

İmparatorluğunu genişletmek isteyen Spotify, Amazon'un hemen hemen her bölgede bulunan Audible hizmetiyle rekabet eden sesli kitap dağıtım platformu Findaway'ı satın almayı planladığını duyurdu.

Spotify ARGE Başkanı Gustav Söderström yaptığı açıklamada, "Spotify'ın hedefi hem dinleyiciler hem de içerik oluşturucular için sesli olan her şeyin merkezi olmaktır." sözlerine yer verdi.

Kataloğuna podcast'ler ekleyerek bir müzik platformu olmaktan çıkan Spotify, aynı zamanda sesli sosyalleşmeye daha fazla odaklanmak için Greenroom adlı bir ClubHouse benzeri özelliği tanıttı. Şirket şimdi de sesli kitaplara girişmek istiyor.

Tekmoloji - Son Dakika Haberleri

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