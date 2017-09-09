Spotify, Safari'de Çalışmayacak!

Ülkemizde de oldukça popüler olan müzik dinleme platformu Spotify, geçtiğimiz günlerde ilginç bir değişikliğe imza attı. Spotify"ın Web Çalar ismini verdiği tarayıcı üzerinden müzik dinlemenize olanak sağlayan hizmeti artık Safari"de çalışmayacak!



Artık sadece Chrome 45+, Firefox 47+, Edge 14+ve Opera 32+ sürümlerini destekleyecek olan Web Çalar"ın bu durumu resmi olarak Spotify müşteri hizmetleri tarafından da onaylandı.







Kararın gerekçesi olarak Safari"deki çeşitli güvenlik endişeleri olarak gösterildi. Bu hareketi sonrasında Safari üzerinden Web Çalar"a erişmek isteyen Safari kullanıcıları ise "Tarayıcınızı değiştirin veya Spotify"ı bilgisayarınıza indirin." mesajıyla karşılaştı.



Spotify müşteri hizmetleri tarafından yapılan açıklamada "Gelecekte bu durum değişebilir mi bilemiyoruz fakat maalesef artık Safari üzerinden Spotify Web Çalar"ı kullanamayacaksınız." denildi. Bakalım ilerleyen günlerde Spotify verdiği bu karardan geri adım atacak mı?