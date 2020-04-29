Spotify Rekor Bir Gelir Elde Etti! İşte Detaylar
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Spotify Rekor Bir Gelir Elde Etti! İşte Detaylar

Koronavirüs süreci bütün sektörleri çok olumsuz yönde etkilese bile Spotify rekor bir gelir elde etmeyi başardı.

Spotify Rekor Bir Gelir Elde Etti! İşte Detaylar
29.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:32

Koronavirüs süreci bütün sektörleri çok olumsuz yönde etkilese bile Spotify rekor bir gelir elde etmeyi başardı. Herkesin evde takıldığı şu son aylarda aslında bunun çok şaşırtıcı olduğunu söyleyemeyiz.

Spotify 2020 yılının ilk çeyreğindeki gelirini herkesle paylaştı. Şirket tarafından yapılan açıklamada 2020 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık olarak 2 milyar dolar gelir elde edildiği söylendi. Böylece şirket bugüne kadarki en yüksek gelirlerinden birisine sahip oldu. Dijital platformlar içerisinde yer alan Netflix de yine aynı yükselişi elde etmişti.

Spotify 286 milyon aktif kullanıcıya sahip

Dijital müzik devi tarafından yapılan açıklamaya göre, şu anda mevcut 286 milyon aktif kullanıcı bulunuyor. Toplam kullanıcı sayısı ise 293 milyon civarında. Bugüne kadarki en yüksek rakamlardan birisi diyebiliriz.

Evde canı sıkılan herkes müzik dinliyor veya film izleyebiliyor. Örneğin Netflix şirketi insanların evde film izlemesini sağladığı için hisse gelirlerini büyük oranda artırabilmişti. Spotify şirketi de evde müzik dinlenmesine olanak tanıdığı için büyük bir yükseliş elde etti. Ayrıca görüntülü konuşma uygulamalarının da hisseleri ciddi oranda arttı.

Spotify için 2020 ilk çeyrek gelir beklentisi 1.86 milyar dolar civarındaydı. Şirket bu beklentiyi fazlasıyla aşmış gibi görünüyor. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde bu tür platformlar çok daha fazla ilgi gösterilecek. Sizce Spotify gelirlerini yükseltmeyi nasıl başardı. Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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