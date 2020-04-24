Spotify Özel Çalma Listeleri İyi Hissettirecek
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Spotify Özel Çalma Listeleri İyi Hissettirecek

Kullanıcıların uzun bir süredir beklediği Spotify özel çalma listeleri kullanıcıları iyi hissettirecek gibi görünüyor.

24.04.2020 01:27 | Son Güncelleme: 24.04.2020 01:27
Spotify Özel Çalma Listeleri İyi Hissettirecek

Kullanıcıların uzun bir süredir beklediği Spotify özel çalma listeleri kullanıcıları iyi hissettirecek gibi görünüyor. Dilerseniz Spotify tarafından alınan bu karara dikkatlice bakalım.

Müzik çalma uygulamaları şu anda dünyanın en çok talep gören platformları arasında yer alıyor. Özellikle de Spotify gibi kuruluşlar en sevilen uygulamalardan. Ancak her şey bu platform için toz pembe değil. Apple Music gibi bir rakibin varlığı bile Spotify için yeterli. Şirket rakipleriyle mücadelesinde güçlü kalabilmek için sürekli olarak güncelleme yayınlıyor. Şimdi 3 farklı çalma listesi oluştu.

Şarkı çalma listeleri Podcast olacak

Spotify tarafından alınan bir kararla birlikte şarkı çalma listeleri Podcast şeklinde görülecek. Ayrıca kullanıcıların düzenli olarak keşfet bölümünden yeni Podcast bulma imkanları artacak. Platform mümkün olduğunca çeşitlilik yaratmak istiyor.

Spotify'ın oluşturduğu çalma listeleri, "Haftanın En İyileri", "Suç Mahalli" ve "Beyin Atıştırmalıkları" şeklinde belirlendi. Haftanın en iyileri, en çok puan alan çalma listesini işaret ediyor. Suç mahalli ise adından anlaşılacağı üzere gerçek suç hikayelerini kapsayacak. Böylece evde daha keyifli zaman geçirmenin önü açılacak.

Şirket tarafından son olarak belirlenen Podcast beyin atıştırmalıkları ismi ile geliyor. Burada 20 dakikalık kısa bilgiler verilecek. Böylece kullanıcıların kısa kısa bilgilenmesi sağlanacak. Spotify bu tür yeniliklerle kullanıcıların ilgisini canlı tutmaya çalışıyor. Sizce şirket dinleyicilerin dikkatini çekmeyi başarabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

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