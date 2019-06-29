Spotify, Müzik Etiketleri Yüzünden Bilgileri Sızdırıyor mu?

billboard.com'un açıklamış olduğu rapora göre, Spotify'da daha resmi olarak çıkmamış olan bir müziği hesaplarına önceden kaydeden kullanıcılar, müziğin etiketinden beklediklerinden daha fazla kişisel bilgi paylaşmış olabilir.

Spotify'daki müzik etiketleri, kullanıcıların hesaplarındaki dinleme alışkanlarını öğrenmek, mail adreslerini bilmek, geçmişte dinlenilen müzikleri algılamak, kütüphaneye şarkı ekleyip çıkarmak gibi bazı eylemleri gerçekleştirmek için bazı zamanlarda kullanıcıdan izin ister. Ancak müzik devi, etiketlerin istediği izinlerin görülmesini zorlaştırmış durumda.

Bu durum her ne kadar tamamen yasal olsa da, Spotify'ın şeffaflığı ve güvenilirliği konusunda birtakım soruları beraberinde getiriyor.

Perşembe günü yayınlanan bir raporda, konu hakkında şunlar söylenmiş: "Örneğin, Litte Mix'in single'ı olan "Bounce Back"i Sony Music tarafından paylaşılan linklerden kaydetmeye çalışan Spotify kullanıcıları, Sony'nin onların Spotify hesabı verilerini görüntülemesine, Spotify'daki etkinliklerini görüntülemesine ve Spotify'da onların adına işlem yapmalarına izin veriyor."

Spotify, izinlerin zorlaştırılması konusunda herhangi bir açıklama yapmadı.