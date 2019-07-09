Spotify, İnterneti Daha Az Kullanacak Spotify Lite Versiyonunu Duyurdu

Spotify, daha düşük bellekli bir telefonda ya da zayıf internetli bir ortamda işinizi fazlasıyla kolaylaştıracak olan uygulaması Spotify Lite'ı duyurdu. 10 MB değerindeki uygulaması sayesinde akıllı telefonlarda fazla yer kaplamayan uygulama, eski uygulamanın sunduğu çoğu özelliği sunmaya da devam ediyor.

Spotify'ın açıklamalarına göre esas uygulamadaki özelliklerin %90'ı, Lite uygulamada da bulunuyor. Kaldırılan özellikler arasındaysa videolar ve kapak sanatçıları gibi müzik deneyimini etkilemeyen unsurlar bulunuyor.

Spotify Lite, şu an için Android 4.3 ya da daha yeni bir Android sürümünü kullanan cihazlarla sınırlandırıyor. Uygulama, aynı zamanda internet kotasını doldurmaktan korkanlar için de bir çeşit hatırlatıcı bir özellikle birlikte geliyor.

TechCrunch'a konuşan bir Spotify sözcüsü, Spotify Lite uygulamasının şu an için iOS sürümüne gelmesi gibi bir şeyin düşünülmediğini belirtti.

Spotify, bu uygulamanın esas amacı olarak kullanıcı kitlesini artırmak olduğunu belirtti. Özellikle yeni gelişen ve genelde eski telefon modellerini kullanan pazarlardaki kullanıcılara daha hafif bir uygulama sunmak isteyen Spotify, bu şekilde kullanıcılarına kolay bir Spotify sunmayı amaçlıyor.

Google Play Store'un verilerine göre Spotify Lite, bir milyon indirmeyi aşmış durumda. Spotify'ın uygulama üzerinde daha fazla reklam yapması durumunda bu sayının çok daha fazla artacağı, sonucunda müşteri sayısını da artıracağı düşünülüyor. Müşteri konusunda ciddi bir kitleye sahip olan Spotify, 217 milyon kullanıcının uygulamalarını kullandığını, bu kullanıcıların 100 milyonunun abone olduğunu iddia ediyor.

Spotify'ın Lite uygulaması şu anda Türkiye'nin içerisinde bulunmadığı 36 ülkede indirilebilir durumda. Spotify'ın uygulamayı çıkartmaktaki amacı olan eski telefon kullanımına bakıldığı zaman uygulamanın gelecekte ülkemizde de yayınlanabileceğini söyleyebiliriz.