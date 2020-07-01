Spotify Duo Paketi Türkiye'de! İşte Spotify Duo Fiyatı ve Avantajları Spotify Duo paketi Türkiye'de kullanıma sunudlu. Spotify Duo paketi fiyatı nedir? Gelin hep beraber Spotify Duo paketi fiyatı ve neler sunduğuna yakından bakalım.

Spotify Duo paketi Türkiye'de kullanıma sunudlu. Spotify Duo paketi fiyatı nedir? Gelin hep beraber Spotify Duo paketi fiyatı ve neler sunduğuna yakından bakalım.

Spotify Duo Paketi Fiyatı ve Özellikleri

Spotify'ın yeni paketi Spotify Premium Duo bugünden itibaren dünya genelinde Türkiye dahil 55 ülkede Spotify kullanıcılarının erişimine sunuldu. Aynı adreste ikamet eden iki kişi için tasarlanan Premium Duo'nun ücreti aylık 23.99 TL.

Duo paketi sayesinde bir üyelik kapsamında ayrı Premium hesapları olan kullanıcılar, müzik dünyasını birlikte keşfedip keyfini çıkarırken, sadece iki üye için düzenli olarak güncellenen çalma listesi Duo Mix'e özel erişim gibi benzersiz avantajlara da sahip olacak.

Premium Duo ile birlikte her kullanıcı kendi Premium hesabını açarak Spotify Premium'un tüm avantajlarından yararlanabilecek. Pakete üye olmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Pakete üye olmak için iki kullanıcının aynı adreste ikamet etmesi gerekiyor. Premium paketi daha önce hiç denememiş kullanıcılar, Premium Duo'yu bir ay ücretsiz kullanma hakkına sahipler.

Spotify sunar: Aynı adreste yaşayan iki kişiye özel olarak tasarlanan Spotify Premium Duo. ?? ?? https://t.co/ztL2U3rXlt pic.twitter.com/XdenFTe7LC

— Spotify Turkey (@SpotifyTurkey) July 1, 2020

Hemen aşağıda yer alan bağlantıdan Spotify'ı cihazınıza indirebilirsiniz.

Kaynak: Tamindir