Spotify Çöktü mü? Spotify Neden Açılmıyor? İşte Detaylar Spotify çöktü mü? Spotify neden hizmet vermiyor? Spotify neden açılmıyor? Sizler için tüm detayları bir araya getirdik.

Spotify çöktü mü? Spotify neden hizmet vermiyor? Spotify neden açılmıyor? Sizler için tüm detayları bir araya getirdik.

Spotify Neden Açılmıyor? Spotify Çöktü Mü?

Dünyanın en büyük müzik kütüphanesine sahip olan Spotify hizmet vermiyor. Spotify kullanıcıları servisin hizmet vermediği bilgisini paylaşmakta.

Spotify tarafından resmi açıklama yapıldı. Spotify'a erişimde sorunlar yaşanıyor. Spotify tarafından yapılan açıklamada "Şu anda bir şeyler yolunda gitmiyor. Sorunu inceliyoruz, tekrar güncelleme yapacağız." cümlelerine yer verildi.

Şu anda bir şeyler yolunda gitmiyor. Sorunu inceliyoruz, tekrar güncelleme yapacağız. https://t.co/kemMMUwIZI

— Spotify Turkey (@SpotifyTurkey) July 10, 2020

Sorunun iOS tarafında yaşandığı ve Facebook SDK'sında bulunan hatadan dolayı olduğu konuşulmakta. Spotify'ın ne zaman düzeleceği henüz bilinmezliğini korumakta. Spotify tarafından yeni bir açıklama yapılır ise sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalın!

Kaynak: Tamindir