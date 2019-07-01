Spotify, Bağımsız Sanatçıların 'Direkt Yükleme' Desteğini Sonlandırıyor

Günümüzün en çok kullanılan müzik uygulamalarından biri olan Spotify, bağımsız sanatçılar için adeta bir cennetti ancak bu destek artık sona eriyor. Şirket, Temmuz ayından sonra bağımsız sanatçılara sağladığı direkt yükleme desteği sonlandırıyor.

Daha önce yaptıkları şarkıları bu platformda paylaşmış olan sanatçıların ise yeni bir dağıtıcı bulması gerekiyor. Teorik olarak Spotify, bağımsız sanatçılar için en rahat yerlerden biriydi. Müziklerini özgürce paylaşıp dinleyenlere sunabildiği bu özelliğin sona ermesi, sanatçıları üzmüş olabilir.

Spotify, Temmuz ayından sonra özelliği kapatacağı için bağımsız sanatçılara eski içeriklerini başka dağıtıcılara yönlendirebilmelerinde yardımcı olacak. Sanatçılara gönderecekleri mailleri kontrol etmelerini söyleyen Spotify, ortak olduğu dağıtıcılar için bir indirim kodu göndereceğini ve ellerinden gelen desteği yapacaklarını belirtti.