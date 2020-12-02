Spotify'a story özelliği mi geliyor? Spotify'a hikaye özelliği mi geliyor?
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Spotify'a story özelliği mi geliyor? Spotify'a hikaye özelliği mi geliyor?

02.12.2020 15:03 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:12

Spotify milyonlarca kullanıcıya sahip pek çok insan için müzik dinlemenin tek yolu. Özellikle bazı marka telefonlarda Spotify dışında müzik dinlemek için pek de seçenek yok. Durum böyle olunca Spotify'ın yaptığı her türlü yenilik dikkat çeker hale geliyor. Peki, Spotify'a story özelliğimi geliyor? Spotify'a hikaye özelliği mi geliyor?

Spotify son günlerde yepyeni bir özellik ile gündemde. Diğer sosal mecralarda oldujça yaygınlaşan hikaye paylaşma özelliği Spotify için de son günlerde gündemde. Peki nedir bu hikaye paylaşma özelliği? Spotify'a story özelliğimi geliyor? Spotify'a hikaye özelliği mi geliyor?

SPOTIFY'A STORY ÖZELLİĞİ Mİ GELİYOR?

Snapchat'in ardından hikayeler özelliği Instagram, Facebook ve WhatsApp platformlarına geldi. 'Hikaye (Story)' özelliği en son 'Fleets' ismiyle Twitter'a gelmişti.

Mavi tikli bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan bir tweet ile ilk kez Spotify hikaye özelliği göründü. Videoda çalma listesinde görünen özelliğin sanatçılar tarafından da kullanılabilir hale getirileceği tahmin ediliyor.

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Spotify'a story özelliği mi geliyor? Spotify'a hikaye özelliği mi geliyor?

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