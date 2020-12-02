Spotify 2020 Wrapped nasıl ve nereden bakılır? Spotify 2020 en çok dinlenenler listesi ve özet sayfası görüntüleme!
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Spotify 2020 Wrapped nasıl ve nereden bakılır? Spotify 2020 en çok dinlenenler listesi ve özet sayfası görüntüleme!

02.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 02.12.2020 17:00
Spotify 2020 Wrapped nasıl ve nereden bakılır? Spotify 2020 en çok dinlenenler listesi ve özet sayfası görüntüleme!

Spotify en çok dinlenenler listesi sosyal medyada gündeme oturdu. Bunun üzerine Spotify kullanıcıları, Spotify wrapped nasıl kullanılır, wrapped nerden bakılır? gibi soruların cevaplarını aradılar. Spotify en çok dinlenenler listesi linki!

Spotify Wrapped 2020 özeti ekranına birkaç adımda kolayca ulaşılabiliyor. Bu ekran üzerinden "2020'de en çok dinlediklerin", "Kaçırdığın Hit şarkılar", Yılın Sanatçları 2020", "Yılın Şarkıları 2020", "Yılın Kadın Sanatçıları 2020", "Yılın Erkek Sanatçıları 2020" ve daha bir çok kategoriye ulaşmak mümkün olabiliyor.

SPOTIFY WRAPPED NEDİR?

Spotify, her sene global anlamda en çok dinlenen şarkı, şarkıcı, albüm ve podcastleri yayınlıyor. Öte yandan kullanıcılara bireysel olarak bu yıl en çok neler dinlediklerini listeleme imkanı da veriyor

Bu özelliğin ismi ise Spotify Wrapped yani özet. Kullanıcılar, en çok hangi şarkıları, albümleri dinlediklerine bakabiliyor yani yılın özetine erişebiliyorlar

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Spotify Wrapped, 2020 yılına dair dinleme verilerini gösteren bir özellik. Bu özellikle yalnızca Spotify'da 2020 yılında dinlediklerinize değil, son on yıl içerisinde dinlediklerinize de ulaşabiliyorsunuz

SPOTIFY 2020 WRAPPED NASIL BAKILIR?

Kullanıcılar bu ekrana ise şu adımlar üzerinden ulaşabiliyor;

Pek çok mobil cihazda Spotify uygulaması açıldıktan sonra ekran karşısına çıkan 2020 özeti;

Spotify 2020 Wrapped nasıl ve nereden bakılır? Spotify 2020 en çok dinlenenler listesi ve özet sayfası görüntüleme!

Görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2020" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor:

Spotify 2020 Wrapped nasıl ve nereden bakılır? Spotify 2020 en çok dinlenenler listesi ve özet sayfası görüntüleme!

Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2020 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.

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