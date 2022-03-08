Spotfiy çöktü mü? Spotify sorun mu var? Spotfiy neden açılmıyor?
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Spotify müzik dinlemek için tüm dünyada en çok kullanılan uygulamalardan birisi olan ve tek bir hissesi milyonlarca dolara alıcı bulan Spotify dünyanın her yerinde en çok kullanılan mobil aplikasyonlardan birisi. Peki Spotify nedir? Spotfiy çöktü mü? Spotify sorun mu var?
Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı olan ve Türkiye'de de oldukça yaygın müzik dinleme uygulaması Spotify nedir? Spotify ne için kullanılır? Spotify sorun mu var? Spotfiy çöktü mü?
SPOTFİY ÇÖKTÜ MÜ?
Kullanıcılar SPotfiy'e erişimde sorunlar yaşıyor. Sosyal medyada çeşitli yorumlar yapılırkenSpotfiy çöktü mü konusu trend oldu.
Spotfiy son durum
Spotfiy'de 21.00'den bu yana sorun yaşandığı görülüyor.
Spotfiy'den açıklama geldiği takdirde sayfamızda yayınlanacaktır.
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