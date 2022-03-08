Spotfiy çöktü mü? Spotify sorun mu var? Spotfiy neden açılmıyor?

Tüm dünyada milyonlarca kullanıcısı olan ve Türkiye'de de oldukça yaygın müzik dinleme uygulaması Spotify nedir? Spotify ne için kullanılır? Spotify sorun mu var? Spotfiy çöktü mü?

SPOTFİY ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcılar SPotfiy'e erişimde sorunlar yaşıyor. Sosyal medyada çeşitli yorumlar yapılırkenSpotfiy çöktü mü konusu trend oldu.

Spotfiy son durum

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Spotfiy'de 21.00'den bu yana sorun yaşandığı görülüyor.

Spotfiy'den açıklama geldiği takdirde sayfamızda yayınlanacaktır.

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