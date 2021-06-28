Spotçuların gözü Ağustos ayında
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Spotçuların gözü Ağustos ayında

Spotçuların gözü Ağustos ayında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir'de ikinci el ev eşyası satan dükkan sahipleri, satışlarının artması için öğrencilerin çoğunlukla taşınmaya başlayacaklarını tahmin ettikleri Ağustos ayını bekliyor.

Eskişehir'de ikinci el ev eşyası satan dükkan sahipleri, satışlarının artması için öğrencilerin çoğunlukla taşınmaya başlayacaklarını tahmin ettikleri Ağustos ayını bekliyor.

İçerisinde barındırdığı üç farklı üniversite ve sunduğu uygun yaşam şartları ile genç üniversiteliler tarafından sıklıkla tercih edilen Eskişehir, öğrenci şehri olarak biliniyor. Okumak için Eskişehir'i seçen öğrenciler, ilk senelerinde çoğunlukla apart veya öğrenci yurtlarını tercih etse de ikinci seneleri ve sonrasında evde kalmaya başlıyor. Evde yaşamaya karar veren öğrencilerin ise uğradıkları ilk yer, ikinci el ev eşyası satan spotçular oluyor.

Geçtiğimiz sene pandemiden dolayı genellikle alım yapan spotçular, Güz döneminde üniversitelerin tekrar yüz yüze eğitime geçme ihtimalinin oldukça yüksek olmasından dolayı satışlarının hareketleneceği ve öğrencilerin en fazla ev taşıdığı aylar olan Temmuz ve Ağustos aylarını bekliyor.

Üniversite öğrencilerinin Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'ne yakınlığından dolayı yaşamayı tercih ettiği Bağlar'da spotçuluk yapan Günay Kısa, yeni gelenlerden ziyade eski öğrencilerden kaynaklanan bir hareketlilik beklediklerini aktardı. Temmuz ayının sonu, Ağustos ayının başında başlayan bu hareketliliğin Kasım ayına kadar sürdüğünü belirten Kısa, "Şu an itibariyle oluşan hareketliliğin tek sebebi pandemiden dolayı şehir dışında kırsal kesimde evleri bulunan insanlar. Bu vatandaşlar, evleri için ikinci el eşya tercih ediyor. Temmuz sonu, Ağustos başında öğrencilerden bir hareketlilik bekliyoruz. Özellikle eski öğrencilerden bekliyoruz çünkü yeni gelecek olan öğrenciler genellikle apart ve yurtları tercih ederler. Bu öğrenciler genellikle şehre alışana kadar apartlarda kalıyorlar. Çoğu öğrenci pandemiden dolayı memleketlerine dönerken evlerini boşaltıp gitti. Şu anda da Haziran'da kontratı biten öğrenciler, evlerindeki eşyaları satmaya geliyor. Bu aralar stok yapıyoruz, depolarımız dolu, bekliyoruz. Öğrenciler dükkanımıza gelerek genellikle buzdolabı, çamaşır makinesi, yatak, baza, dolap ve ocak olmak üzere ana ürünleri satın almayı tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Spotçuların gözü Ağustos ayında
Spotçuların gözü Ağustos ayında
Spotçuların gözü Ağustos ayında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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