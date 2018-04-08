Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseldi

Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 6,92 artarak 187,87 lira oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 601 milyon 563 bin 454 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 6,92 artarak 187,87 lira oldu.

Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 2 Nisan'da 222,41 lira ve en düşük yine 2 Nisan'da 90,83 lira olarak kayıtlara geçti.

Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 183,83 lira olarak gerçekleşti.