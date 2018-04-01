Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Yükseldi

Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 16,08 artarak 175,70 lira oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 541 milyon 192 bin 391 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 16,08 azalarak 175,70 lira oldu.

Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 29 Mart'ta 216,41 lira ve en düşük 1 Nisan'da 30 lira olarak kayıtlara geçti.

Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 182,02 lira olarak gerçekleşti.