Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Düştü

Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 2,19 azalarak 190,49 lira oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 567 milyon 788 bin 97 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 2,19 azalarak 190,49 lira oldu.

Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 10 Nisan'da 221,47 lira ve en düşük 15 Nisan'da 140,01 lira olarak kayıtlara geçti.

Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 184,58 lira olarak gerçekleşti.