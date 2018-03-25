Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Düştü

Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 1,65 azalarak 151,35 lira oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 505 milyon 985 bin 224 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 1,65 azalarak 151,35 lira oldu.

Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 24 Mart'ta 216 lira ve en düşük 19 Mart'ta 49,99 lira olarak kayıtlara geçti.

Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 156,26 lira olarak gerçekleşti.