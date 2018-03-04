Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Düştü

Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 4,3 azalarak 173,61 lira oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 717 milyon 890 bin 795 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 4,3 gerileyerek 173,61 lira oldu.

Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 27 Şubat'ta 216,95 lira ve en düşük 3 Mart'ta 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 165,20 lira olarak gerçekleşti.