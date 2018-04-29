Spot Piyasada Elektrik Fiyatları Arttı

Gün öncesi spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 4,44 artarak 202,39 lira oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, elektrik piyasasında bu hafta toplam 587 milyon 739 bin 239 liralık işlem hacmine ulaşıldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin ortalama fiyatı bu hafta, geçen haftaya göre yüzde 4,44 artarak 202,39 lira oldu.

Gün öncesi spot piyasada bu hafta bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 27 Nisan'da 223,58 lira ve en düşük 29 Nisan'da 98,70 lira olarak kayıtlara geçti.

Haftalık sistem marjinal fiyatı ortalaması ise 198,08 lira olarak gerçekleşti.