Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 213,07 lira, en düşük 75,01 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 19,69 artarak, 64 milyon 255 bin 124 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 213,07 lira, en düşük saat 05.00'te 75,01 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 168,34 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 175,62 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 201,55 lira, en düşük 120 liradan işlem gördü.