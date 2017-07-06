Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 211,21 lira, en düşük 106,56 lira olarak belirlendi.



Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 5,05 artarak 67 milyon 415 bin 226 lira oldu.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'te 211,21 lira, en düşük saat 23.00'te 106,56 lira olarak tespit edildi.



Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 171,22 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 176,47 lira oldu.



Spot piyasada bir megavatsaat elektrik, bugün en yüksek 205,40 lira, en düşük 110,47 lira liradan işlem gördü.