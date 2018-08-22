Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 338,33 lira, en düşük 110,08 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,84 artarak 102 milyon 135 bin 973 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 338,33 lira, en düşük saat 06.00'da 110,08 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 283,77 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 289,91 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 337,75 lira, en düşük 131,90 liradan işlem gördü.