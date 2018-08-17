Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 339,87 lira, en düşük 217,74 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,26 azalarak 118 milyon 643 bin 67 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 339,87 lira, en düşük saat 23.00'te 217,74 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 314,17 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 315,68 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 346,12 lira, en düşük 265 liradan işlem gördü.