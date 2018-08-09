Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 304,21 lira, en düşük 170 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,21 azalarak, 119 milyon 73 bin 382 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 304,21 lira, en düşük saat 04.00'te 170 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 272,70 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 277,09 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 304,21 lira, en düşük 174 liradan işlem gördü.