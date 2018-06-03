Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 217,91 lira, en düşük 30 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,25 azalarak 75 milyon 150 bin 55 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 217,91 lira, en düşük saat 06.00'da 30 lira olarak tespit edildi. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 183,64 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 189,31 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 216,91 lira, en düşük 34,14 liradan işlem gördü.