Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 204,99 lira, en düşük 149,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,53 artarak 83 milyon 485 bin 966 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 14.00'de 204,99 lira, en düşük saat 06.00'da 149,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 191,17 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 191,63 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 217,20 lira, en düşük 29,99 liradan işlem gördü.