Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 217,03 lira, en düşük 1,12 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 38,68 azalarak 49 milyon 753 bin 205 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 217,03 lira, en düşük saat 10.00'da 1,12 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 132,96 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 132,19 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 215,29 lira, en düşük 124,99 liradan işlem gördü.