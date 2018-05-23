Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 216,92 lira, en düşük 125 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,18 azalarak 79 milyon 171 bin 203 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 13.00'te 216,92 lira, en düşük saat 06.00'da 125 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 198,95 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 200,75 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 215,64 lira, en düşük 115,01 liradan işlem gördü.