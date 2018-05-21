Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 210 lira, en düşük 100 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,89 azalarak 74 milyon 734 bin 701 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 210 lira, en düşük saat 06.00'da 100 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 184,57 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 185,35 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 215,90 lira, en düşük 49,99 liradan işlem gördü.