Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 219,99 lira, en düşük 100,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,59 azalarak 75 milyon 600 bin 384 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 16.00'da 219,99 lira, en düşük saat 06.00'da 100,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 175,18 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 177,15 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 216,30 lira, en düşük 96,01 liradan işlem gördü.