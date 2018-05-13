Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 216,30 lira, en düşük 96,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 55 artarak 76 milyon 53 bin 120 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 216,30 lira, en düşük saat 05.00'de 96,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 177,21 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 181,92 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 216,21 lira, en düşük 50 liradan işlem gördü.