Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 216,21 lira, en düşük 50 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 26,35 azalarak 49 milyon 47 bin 667 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 216,21 lira, en düşük saat 07.00'de 50 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 132,98 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 133,05 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 190 lira, en düşük 130,01 liradan işlem gördü.