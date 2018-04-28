Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 218,29 lira, en düşük 98,70 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,50 azalarak 64 milyon 374 bin 971 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 00.00'da 218,29 lira, en düşük saat 07.00'de 98,70 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 179,11 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 178,96,57 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 217,49 lira, en düşük 140,01 liradan işlem gördü.