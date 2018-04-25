Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 222,01 lira, en düşük 184,49 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,63 azalarak 93 milyon 56 bin 327 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 10.00'da 222,01 lira, en düşük saat 06.00'da 184,49 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 211,18 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 212,66 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 221,29 lira, en düşük 180,11 liradan işlem gördü.