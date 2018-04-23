Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 221,40 lira, en düşük 180,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 25,6 artarak 92 milyon 158 bin 781 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 221,40 lira, en düşük saat 04.00'te 180,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 210,72 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 212,55 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 219,63 lira, en düşük 140,01 liradan işlem gördü.