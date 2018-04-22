Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 219,63 lira, en düşük 140,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,02 artarak 73 milyon 349 bin 348 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 21.00'de 219,63 lira, en düşük saat 06.00'da 140,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 194,90 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 196,83 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 223,20 lira, en düşük 140,01 liradan işlem gördü.