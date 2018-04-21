Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 223,20 lira, en düşük 140,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 4,37 azalarak 70 milyon 511 bin 606 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 223,20 lira, en düşük saat 07.00'de 140,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 193,07 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 193,29 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 217,20 lira, en düşük 140 liradan işlem gördü.