Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 217,51 lira, en düşük 150,78 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 6,09 azalarak 88 milyon 530 bin 707 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 09.00'da 217,51 lira, en düşük saat 06.00'da 150,78 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 201,04 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 202,55 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 219,71 lira, en düşük 186,99 liradan işlem gördü.