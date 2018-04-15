Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 218 lira, en düşük 140 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 33,15 artarak 85 milyon 805 bin 347 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 22.00'de 218 lira, en düşük saat 03.00'te 140 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 194,06 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 197,46 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 214,10 lira, en düşük 140,01 liradan işlem gördü.