Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 214,10 lira, en düşük 140,01 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 17,4 azalarak 64 milyon 439 bin 474 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 214,10 lira, en düşük saat 22.00'de 140,01 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 171,15 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 171,25 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 216,61 lira, en düşük 150,01 liradan işlem gördü.