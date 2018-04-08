Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 219,07 lira, en düşük 146,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 35,76 artışla 83 milyon 672 bin 535 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 11.00'de 219,07 lira, en düşük saat 03.00'te 146,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 192,88 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 195,99 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 216,15 lira, en düşük 150 liradan işlem gördü.