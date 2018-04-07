Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 216,15 lira, en düşük 150 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31,31 azalışla 61 milyon 631 bin 535 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 216,15 lira, en düşük saat 07.00'de 150 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 168,97 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 169,10 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 221,42 lira, en düşük 149,99 liradan işlem gördü.