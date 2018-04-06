Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 221,42 lira, en düşük 149,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,26 artışla 89 milyon 728 bin 434 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 221,42 lira, en düşük saat 16.00 ve 17.00'de 149,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 198,69 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 198,77 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 220,05 lira, en düşük 162,89 liradan işlem gördü.