Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 218,77 lira, en düşük 169,99 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,69 artışla 93 milyon 729 bin 880 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 218,77 lira, en düşük saat 23.00'te 169,99 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 206,20 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 206,44 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 222,41 lira, en düşük 90,83 liradan işlem gördü.