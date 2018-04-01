Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 222,41 lira, en düşük 90,83 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 81 artarak 93 milyon 83 bin 650 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 222,41 lira, en düşük saat 03.00'te 90,83 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 196,41 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 200,82 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 215,98 lira, en düşük 30 liradan işlem gördü.