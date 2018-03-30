Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 216,44 lira, en düşük 125 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,12 azalarak 84 milyon 590 bin 146 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 19.00'da 216,44 lira, en düşük saat 23.00'te 125 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 178,11 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 178,51 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 214,93 lira, en düşük 100 lira liradan işlem gördü.