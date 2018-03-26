Spot Piyasada Elektrik Fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 212,95 lira, en düşük 124,50 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,89 artarak 76 milyon 87 bin 766 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 20.00'de 212,95 lira, en düşük saat 04.00 ve 05.00'te 124,50 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 170,48 lira, ağırlıklı ortalama fiyatı 171,09 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektrik bugün en yüksek 215,92 lira, en düşük 116,63 lira liradan işlem gördü.